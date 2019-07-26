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Алена Водонаева поделилась с подписчиками фото из отпуска в США. На снимке звезда "Дома-2" томно прикрыла глаза и открыла губы, которые и стали объектом для критики.
Комментаторы уверены, что из-за большого рта знаменитость превратилась в трансвестита. И хотя девушка неоднократно заявляла, что не делала инъекции, пользователи уверены в обратном.
"Страшна, как смерть", "Транс", "Трансвестит в трансе", "Мартышка и очки", "Мерзкое зрелище", "Транс на выгуле", "Знатно уколола", "Пчелы", "Паучиха", "Аленка, и ты хочешь сказать, что не колешь губы?",
– напали на красотку в комментариях.
Водонаева не стала спорить с обидчиками и только согласилась со всеми обвинениями, короткого ответив "да" и "согласна".
Фотографию оценили почти 14 тыс. пользователей, часть из них завалили Алену Водонаеву комплиментами: они считают бывшую участницу "Дома-2" самой сексуальной и красивой.
Ранее в Сети обсуждали округливший живот Водонаевой.
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