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"Мерзкое зрелище": Водонаева обозвали трансвеститом

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Девушку обругали из-за большого рта

Алена Водонаева поделилась с подписчиками фото из отпуска в США. На снимке звезда "Дома-2" томно прикрыла глаза и открыла губы, которые и стали объектом для критики.

Комментаторы уверены, что из-за большого рта знаменитость превратилась в трансвестита. И хотя девушка неоднократно заявляла, что не делала инъекции, пользователи уверены в обратном.

"Страшна, как смерть", "Транс", "Трансвестит в трансе", "Мартышка и очки", "Мерзкое зрелище", "Транс на выгуле", "Знатно уколола", "Пчелы", "Паучиха", "Аленка, и ты хочешь сказать, что не колешь губы?",

– напали на красотку в комментариях.

Водонаева не стала спорить с обидчиками и только согласилась со всеми обвинениями, короткого ответив "да" и "согласна". 

Фотографию оценили почти 14 тыс. пользователей, часть из них завалили Алену Водонаеву комплиментами: они считают бывшую участницу "Дома-2" самой сексуальной и красивой. 

Ранее в Сети обсуждали округливший живот Водонаевой. 

Дарья ПЕТРОВА
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