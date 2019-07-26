"Развратница": ведущая "Дома-2" зажгла на яхте без штанов

Звезде намекнули на неподобающее поведение

Телеведущая Ксения Бородина поделилась в социальных сетях видео, где она зажигательно танцует на яхте. В этот момент на знаменитости надет только купальник, обнажающий ее стройные ноги. Телезвезда то и дело задирала их и вертела задней частью тела.

Поклонники оценили хорошую фигуру Бородиной, но указали, что перемены в ее поведении: в Сети считают, что Ксения стала намного высокомернее.

"Видно, что зазвездилась девочка, жаль ее…раньше была проще", "Деньги и популярность меняют людей", "Развратница, у бороды ума как у ракушки", "Губы перекачены", "Тату все портит",

– критикуют девушку в Instagram.

Бородина рассказала, что именно здесь, рядом с итальянским островом Капри она проводила каждое лето в детстве. Дело в том, что отчим ведущей "Дома-2" итальянский архитектор, поэтому девушка часто бывала в Европе, хоть и не жила с новой семьей матери постоянно.

Совсем скоро к Бородиной на отдыхе присоединится другая ведущая скандального телепроекта – Ольга Орлова. Девушка поделилась с подписчиками своей фотографией из Италии в сексуальном купальнике.