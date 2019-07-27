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"Силиконовая гусеница": ведущая "Дома – 2" взбесила публику

Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Теледиву затравили за роскошный отдых

Злопыхатели не упустили возможности облить грязью Ольгу Орлову.

Отдыхающая в Италии звезда, судя по всему, разозлила завистников солнечными фотографиями. Орлова ранее показала, как наслаждается морским воздухом на пляже, продемонстрировав шикарную фигуру в купальнике. А под одним из свежих снимков красотка раскрыла подписчикам секрет счастья.

"Как мало человеку нужно для счастья... Море, солнце и вкусная еда..." – мечтательно написала она.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Однако высказывание ведущей телестройки взбесило некоторых пользователей. Ее упрекнули в том, что она хвастается отдыхом, который не каждый может себе позволить. Прошлись и по внешности Орловой, снова обвинив ее в частых визитах к пластическим хирургам и косметологам (орфография и пунктуация сохранены).

"Силиконовая гусеница", "Еще денежки, Олечка, без них, к сожалению, ни моря, ни вкусной еды…. Остается только солнце. Оно пока еще бесплатное", "Старая женщина,не пунктуальная ни капли Заживает Жирно,а на Милену зубы точит Эх,как жаль что "вы" старая дева да такая гадкая", "Скорпионы добрыми не бывают )" –

написали хейтеры.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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