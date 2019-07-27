"Прыгает старушка": Бузова в платье из клеенки выскочила на танцпол

Звезду унизили за неприглядный вид и недостойное поведение

Ольга оторвалась по полной под песни "Руки вверх" на фестивале в Баку. Размахивающую руками во время танца певицу обсмеяли в Сети.

Бузовой указали, что вести себя так – несолидно. Кроме того, модные "критикаи" пришли в ужас от наряда красотки. Платье назвали колхозным, а танец сравнили с телодвижениями папуасов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Бузова доказательво того – что человек имеет много общего с обезьяной!" "Танец папуасов вызывающих дождь", "Тебе плохо? Нормальные люди так себя не ведут!!!" "Оля, ты под чем?" "Вот опять она а каком то колхозном платье", "Платье из клеенки, прыгает старушка", "Руками вечно махает как деревенщина", - высказались недовольные.

Фестиваль "Жара" для Бузовой, судя по всему, не задался. Ранее певица упала на сцене и разбила коленку.