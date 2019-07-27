Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Прыгает старушка": Бузова в платье из клеенки выскочила на танцпол

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Звезду унизили за неприглядный вид и недостойное поведение

Ольга оторвалась по полной под песни "Руки вверх" на фестивале в Баку. Размахивающую руками во время танца певицу обсмеяли в Сети.

Бузовой указали, что вести себя так – несолидно. Кроме того, модные "критикаи" пришли в ужас от наряда красотки. Платье назвали колхозным, а танец сравнили с телодвижениями папуасов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Бузова доказательво того – что человек имеет много общего с обезьяной!" "Танец папуасов вызывающих дождь", "Тебе плохо? Нормальные люди так себя не ведут!!!" "Оля, ты под чем?" "Вот опять она а каком то колхозном платье", "Платье из клеенки, прыгает старушка", "Руками вечно махает как деревенщина", - высказались недовольные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Фестиваль "Жара" для Бузовой, судя по всему, не задался. Ранее певица упала на сцене и разбила коленку.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

В срочном порядке: Молдавия хочет от России дешевый газ

Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей