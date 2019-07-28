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"Вкусняшка": Водонаева показала свои прелести со всех сторон

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс посоветовала коллеге не худеть

Алена Водонаева опубликовала в Instagram свежее видео, сделанное в Лос-Анджелесе. В ролике телеведущая позирует в золотом блестящем платье, которое выгодно подчеркнуло ее формы. Поклонники не остались равнодушными.

"Видео: фрагменты с фотосессии. Я ещё жирная тут. Уже кг 2-3 ушло",

– подписала видео Водонаева.

Одной из первых решила прокомментировать ролик Эвелина Бледанс, которая отметила, что у звезды "такая попочка вкусняшка" и ей не стоит сбрасывать лишние килограммы. С артисткой согласились поклонники Водонаевой, которые осыпали ее комплиментами.

"Алёна, Вы очень красивая!", "Уффф горячая женщина", "Роскошная", "Сочная", "Женственная, чувственная и секси", "Пушка бомба взрыв", – прокомментировали ролик фанаты знаменитости, подчеркнув, что ей не стоит худеть и терять свои аппетитные формы. 

Полина ИВАНОВА
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