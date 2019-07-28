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"Куколка": звезда "Дома-2" в купальнике похвасталась раем

Виктория Романец. Фото: www.instagram.com/_viktoriya_14
Экс-участница телестройки отдыхает на Бали

Виктория Романец отправилась в отпуск в жаркие края. Звезда "Дома-2" делится с подписчиками в Instagram горячими кадрами с острова. А фанаты девушки не устают восхищаться ее красотой.

"Ах, сколько же таких ещё завтраков нас ждёт",

– подписала кадр с разнообразными деликатесами Романец, позирующая в бассейне.

Поклонники бывшей участницы "Дома-2" принялись расхваливать не только ее точеную фигуру, но и стильный купальник с цветочным принтом и широкими трусами, который не оставил равнодушным слабый пол.

"Виктория, Вы меня вдохновляете! Очень красиво", "Модель роскошная!", "Шикарная леди", "Такая красивая, купальник тоже суперский (ну естественно на такой фигуре)", "Божественна", "Классно выглядите. Купальник просто огонь", "Богиня", "Куколка", "Райское наслаждение", – прокомментировали снимок подписчики Виктории.

Романец регулярно публикует подобные откровенные кадры, которые будоражат воображение ее фанатов. 

Полина ИВАНОВА
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