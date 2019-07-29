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"Деградировал от наркотиков": что стало с экс-звездой "Дома-2"

Май Абрикосов. Фото: instagram.com/tertishnyi_official
Бывший участник считает, что проект растоптал его жизнь

Май Абрикосов когда-то был одним из самых популярных героев "Дома-2". Даже спустя 10 лет после его ухода с телешоу он часто оказывается в центре внимания СМИ, которые предполагают, что сейчас происходит в его жизни. Мужчине все происходящее, похоже, не нравится, и он собрал в своем Instagram все популярные слухи о себе.

Абрикосов поиронизировал над своим внешним видом, работой и предположениями о том, что он сошел с ума.

"Зубы вставные выпали последние, сгнили, денег на одежду нет, в том же красном свитере хожу вот уже 15 лет (см.фото). Почтенный возраст наступает, скоро 40, а ума не прибавилось, деградировал от наркотиков, которые употреблял в молодости",

– пишет Абрикосов в социальных сетях.

Молодой человек также признался, что "Дом-2" сильно изменил его жизнь: до проекта он был "неотесанным деревенщиной с кучей комплексов", а участие в телешоу его покорежило, сломало и растоптало.

Несмотря на то, что Май Абрикосов больше не является медийной личностью, за его жизнью в социальных сетях следят почти 19 тыс. человек.  Некоторые их них предположили, что он сам закопал свою карьеру, а теперь пытается привлечь к себе внимание, подкидывая СМИ темы, касающиеся "Дома-2".

Напомним, Май Абрикосов (наст. имя Роман Тертишный) пришел на телестройку в 2004 году и сразу же стал одним из самых популярных мужчин на проекте. Одной из его девушек была Алена Водонаева. Расставшись с ней, Май Абрикосов со скандалом покинул телепроект. 

Дарья ПЕТРОВА
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