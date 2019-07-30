Потеряла 44 килограмма: как изменилась экс-звезда "Дома-2"

После ухода с телешоу девушка сбросила лишний вес и устроила личную жизнь

Инна Воловичева стала практически неузнаваемой. Экс-участница "Дома-2" заметно похудела, восемь лет назад вышла замуж, родила дочь занимается бизнесом и строит загородный дом. Результатом работы над своей внешностью она похвалилась в соцсети, выложив снимок, на котором показана в купальнике.

Под фото девушка написала, что не идеальна, у нее есть "масса недостатков", но мирится с этим," иначе в погоне за идеалом можно перестать быть счастливым". Каждый человек должен научиться любить и ценить себя вместе, и звезда поступает именно так.

Хотя ее фигура все далека от модельных показателей она не собирается загонять себя в жесткие рамки, а предпочитает наслаждаться жизнью. "Несмотря ни на что! Люблю вас, таких неидеальных. И себя, хотя я очень далека от совершенства", – добавила Воловичева.

Фанатам по достоинству оценили и признание экс-участницы "Дома-2", и ее внешность:

"Отличные слова", "Шикарная, Иннусь", "Пост душевный... настоящий...", "Правильные слова и мысли", "У Вас безупречная фигура", "Красотка".

Десять лет назад Воловичева весила почти 115 килограммов. Но даже полнота не не помешала ей стать одной из звезд известного телепроекта. Сейчас Инна весит 79 килограммов. Похудев, она открыла бизнес по продаже полезной еды, а также написала несколько книг о борьбе с лишним весом.

Поддерживать идеальную форму девушке помогают физические упражнения и сбалансированное питание. Также она ведет активный образ жизни, и ее вес уже несколько лет не меняется.