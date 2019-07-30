"Без целлюлита и рыхлости": экс-звезда "Дома-2" приспустила шортики

Девушка похвалилась стройной фигурой

Дарья Пынзарь продолжает стремиться к идеалу. Она перенесла несколько пластических операций, а сейчас занялась похудением. Результат своих усилий экс-звезда телешоу показала на видео в соцсети. В ролике девушка в коротком топе раздвигает пояс шортиков и приспускает их, давая понять, насколько они стали ей велики.

"Немного схуднула) рада) весов нет, но по см -4", – сообщила она, отметив, что "кофта раньше эта лежала на полке "жирные складки" потому что впивалась в бока" (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранена).

Но это не все. Дарья хочет "еще и ручной массаж подключить", и тогда, по ее словам, "будет суперрррр". В заключение красотка подчеркнула, что не стремится к сильной худобе, для нее важно, "чтобы все было плотненько и без дряблости, сочненько, как выражается муж".

Под одним из комментариев Пынзарь также отметила:



"У худых бывают валики, вот это вообще не красиво, главное – тонус и крепкость тела, что бы без целлюлита и рыхлости".



Фанаты считают, что теперь формы бывшей участницы скандального телешоу "самое то". "Круто выглядишь", "Вам не надо худеть, у вас все супер, фигура шик", "Правильно муж выражается! А то все тощают до веток, смотреть жалко", "Сильно худой не нужно, хорошо, когда сочненько!", – высказались они.

Но были и те, кто вместо того чтобы радоваться за девушку, предположили, что она просто купила шорты на "два размера больше" и хвастается стройной фигурой. Они даже требовали показать бирку.

В последние полтора года Дарья часто бывает по делам в Москве, но постоянно живет в Турции. Девушка не раз говорила, что так как в этой стране привыкли вкусно и много есть, она с семьей часто устраивает застолья. И признавалась, как сильно переживает, что из-за обилия сытной еды сильно поправится.

Внешность Пынзарь то хвалят, то ругают. Ранее она порадовала фанатов сексуальным видео в одном купальнике. А до этого ее раскритиковали за изменившуюся внешность.