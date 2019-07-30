Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Без целлюлита и рыхлости": экс-звезда "Дома-2" приспустила шортики

Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Девушка похвалилась стройной фигурой

Дарья Пынзарь продолжает стремиться к идеалу. Она перенесла несколько пластических операций, а сейчас занялась похудением. Результат своих усилий экс-звезда телешоу показала на видео в соцсети. В ролике девушка в коротком топе раздвигает пояс шортиков и приспускает их, давая понять, насколько они стали ей велики.

"Немного схуднула) рада) весов нет, но по см -4", – сообщила она, отметив, что "кофта раньше эта лежала на полке "жирные складки" потому что впивалась в бока" (тут и далее орфография и пунктуация авторов сохранена).

Но это не все. Дарья хочет "еще и ручной массаж подключить", и тогда, по ее словам, "будет суперрррр". В заключение красотка подчеркнула, что не стремится к сильной худобе, для нее важно, "чтобы все было плотненько и без дряблости, сочненько, как выражается муж".

Под одним из комментариев Пынзарь также отметила: 

"У худых бывают валики, вот это вообще не красиво, главное – тонус и крепкость тела, что бы без целлюлита и рыхлости". 

Фанаты считают, что теперь формы бывшей участницы скандального телешоу "самое то". "Круто выглядишь", "Вам не надо худеть, у вас все супер, фигура шик", "Правильно муж выражается! А то все тощают до веток, смотреть жалко", "Сильно худой не нужно, хорошо, когда сочненько!", – высказались они.

Но были и те, кто вместо того чтобы радоваться за девушку, предположили, что она просто купила шорты на "два размера больше" и хвастается стройной фигурой. Они даже требовали показать бирку.

В последние полтора года Дарья часто бывает по делам в Москве, но постоянно живет в Турции. Девушка не раз говорила, что так как в этой стране привыкли вкусно и много есть, она с семьей часто устраивает застолья. И признавалась, как сильно переживает, что из-за обилия сытной еды сильно поправится. 

Внешность Пынзарь то хвалят, то ругают. Ранее она порадовала фанатов сексуальным видео в одном купальнике. А до этого ее раскритиковали за изменившуюся внешность.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Порошенко удрал в Турцию и отказался от охраны

Дальнейшие планы политика неизвестны

"Ничего не было": раскрылась правда об отравлении Ющенко

Следователь по делу о "покушении" на политика рассказал все, что знает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей