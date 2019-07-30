"Роскошный бюст": ведущая "Дома-2" растянулась на песке в крошечном бикини

Представители сильного пола предложили звезде уроки плавания

Ольга Орлова отдыхает в Майами и делится оттуда с подписчиками в Instagram красочными кадрами. Так, на одном из фото певица лежит на берегу океана в розовом купальнике, демонстрируя фанатам все прелести своего тела.

"Вот, как так бывает?! Плаваю плохо, глубины боюсь, не чувствую себя в безопасности. А без моря не могу жить... Наслаждаюсь его видом и запахом. Как будто море у меня в крови..."

– призналась знаменитость.

Многие поклонники отметили в комментариях к посту Орловой, что тоже боятся плавать. Некоторые мужчины, явно впечатленные стройной фигурой артистки, предложили ей помощь – они пообещали ее научить плавать. Впрочем, большинство интернет-пользователей просто восхищались красотой телеведущей.

"Если бы Посейдон вышел из моря и увидел бы тебя, то он остался бы жить на суше", "Какая вы красивая, да море наполняет энергией", "Богиня", "Русалка", "Красивое фото", "Хватит сводить мужчин с ума", "Очень красивая", "Как вы хороши", "Роскошная грудь", – отметили фанаты.

Звезда с удовольствием публикует откровенные кадры в бикини, за что ее не раз критиковали недоброжелатели.