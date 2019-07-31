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"Невероятная": развлечения мокрой Водонаевой попали на видео

Алёна Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеО скандальном прошлом звезды "Дома-2" высказался ее муж
Ягодицы звезды оказались у всех на виду

Алена Водонаева сейчас отдыхает в США, где решила искупаться в океане прямо в одежде. На ролике, появившемся в Instagram красотки, видно, как она кружится в воде, при этом ветер поднимает вверх ее короткую юбку. У всех на виду оказалось нижнее белье и ягодицы бывшей участницы телепроекта "Дом-2".

"Любовь с океаном", – подписала фото Водонаева. Подписчики девушки разделились на два лагеря: одни в восторге от сексуального тела, другие считают, что 37-летней звезде уже не стоит демонстрировать фигуру.

"Красивая, стройная", "Какая шикарная", "Хороша Аленка", "Невероятная вы, завораживающая", "Самая бомбическая фигура", "Старая вафля", "Сзади пионерка, спереди пенсионерка, уже не девочка",

– высказались в Сети. 

На отдыхе фигура бывшей участницы "Дома-2" изменилась – поползли слухи, что она находится в положении. До этого звезду упрекнули в пластике и сравнили с трансвеститом. 


Дарья ПЕТРОВА
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