Домашнее видео с Бузовой в стрингах попало в Сеть

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Ольга Бузова борется с бессонницей оригинальным способом. В социальных сетях знаменитость выложила видео из дома, где она в одних стрингах крутится перед зеркалом, прикрывая обнаженную грудь руками.
"Бессоница", – подписала все происходящее Бузова.
В обычной жизни ведущая "Дома-2" часто предпочитает смелые наряды. В Instagram она написала, что короткие топы – это ее любимая одежда. Действительно, знаменитость часто выставляет напоказ плоский живот. Многие считают звезду слишком худой и диагностируют анорексию.
Сама Бузова раскрыла один из секретов своей стройности. Из-за плотного графика ей удается поесть только один раз в день, а иногда и вовсе приходиться голодать.
"Ем я либо 1 раз в день, либо вообще нет. Так нельзя, конечно, но, например, завтракать я вообще не могу (только если отпуск), на обед нет времени, вот и получается, что либо поздний ужин, либо ничего",
– пожаловать Ольга подписчикам.
Комментаторы к признанию ведущей "Дома-2" отнеслись негативно. Они считают, что она подает плохой пример поклонникам, среди которых много подростков.
"Так и анорексия не заставит себя долго ждать! Умрешь худой, молодой и красивой", "Подумай о будущих детях", "Какой пример ты подросткам подаешь?", "Выглядишь как ночная бабочка", – написали в Сети.
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