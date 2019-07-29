"Дарю всю себя": Бузовой сделали непристойное предложение

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Ольга Бузова рассказала, что сегодняшнюю ночь провела на студии, где записывала новую песню. Пока одни интересуются, о чем же будет новый трек звезды, несколько человек публично намекают ведущей "Дома-2" на интим: "подари мне свою аппетитную попку", "люблю твои ягодицы", "провести бы с тобой ночь", – пишут в Instagram.
Сама Бузова никак не отреагировала на подобные предложения, а вот ее фанаты попросили воздыхателей, мечтающих о знаменитости, не публиковать такие сообщения.
"5 утра...я только приехала после студии домой. Тот момент, когда пишешь трек, а слезы с эмоциями зашкаливают",
- поделилась певица подробностями своей ночной работы.
Некоторые комментаторы скептически отнеслись в посту Ольги, они напомнили звезде, что песни она пишет не сама, а на концертах, по их мнению, только открывает рот под фонограмму.
"Оль, не обманывай себя и своих людей. Тебе треки пишут за деньги", "Всю ночь над одной песней, чтобы потом открывать рот под фонограмму? Это не творчество, а фейк", "Может ты каждое слово и проживаешь, но надо же петь, а не делать вид и кривляться под фанеру!",
– прокомментировали в Сети.
Ранее "Утро" рассказало о том, что Ольга Бузова собирается рожать.
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