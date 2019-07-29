"Дарю всю себя": Бузовой сделали непристойное предложение

О певице мечтают сразу несколько мужчин

Ольга Бузова рассказала, что сегодняшнюю ночь провела на студии, где записывала новую песню. Пока одни интересуются, о чем же будет новый трек звезды, несколько человек публично намекают ведущей "Дома-2" на интим: "подари мне свою аппетитную попку", "люблю твои ягодицы", "провести бы с тобой ночь", – пишут в Instagram.

Сама Бузова никак не отреагировала на подобные предложения, а вот ее фанаты попросили воздыхателей, мечтающих о знаменитости, не публиковать такие сообщения.

"5 утра...я только приехала после студии домой. Тот момент, когда пишешь трек, а слезы с эмоциями зашкаливают",

- поделилась певица подробностями своей ночной работы.

Некоторые комментаторы скептически отнеслись в посту Ольги, они напомнили звезде, что песни она пишет не сама, а на концертах, по их мнению, только открывает рот под фонограмму.

"Оль, не обманывай себя и своих людей. Тебе треки пишут за деньги", "Всю ночь над одной песней, чтобы потом открывать рот под фонограмму? Это не творчество, а фейк", "Может ты каждое слово и проживаешь, но надо же петь, а не делать вид и кривляться под фанеру!",

– прокомментировали в Сети.

Ранее "Утро" рассказало о том, что Ольга Бузова собирается рожать.