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"Он мне очень нравится": Лободу сняли с молодым красавчиком

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Звезда появилась на сцене с неизвестным мужчиной

Начинающий артист OMUT выложил совместное фото со Светланой Лободой, где звезда обнимает его. Видео с молодым человеком появилось и в аккаунте самой певицы. Оказалось, что он стал победителем конкурса, который она проводила.

Цель состязания была в том, чтобы быстро проговорить строчки из новой песни Лободы. OMUT с поставленной задачей справился и оказался на одной сцене с исполнительницей.

"Это он! Победитель challenge #ПуляДура ❤ и он мне очень нравится, а Вам? Я так долго ждала этой встречи",

– написала Лобода в Instagram.

В комментариях под видео подписчики разделились на два лагеря: одни восхищались выступлением артиста и называли его красавчиком, другие уверены, что были и более достойные претенденты.

"Видел участников которые читали быстрее и четче чем он. И почему именно он победитель? Из-за тарелок?", "Какой он красавчик", "Симпатяга парень", "Очень круто", "До мурашек", "Парень огонь", "Красавчик", "Шикарная пара",

– написали в комментариях.

Ранее Лобода продемонстрировала шикарное тело в микрокупальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
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