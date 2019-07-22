Лобода в микролифчике отдохнула с дочерью на водопаде

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Светлана Лобода вместе с дочерью отдохнула на яхте. Во время своего путешествия звезда в крошечном купальнике позировала на фоне водопада. Пикантный снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков артистки: пока одни восхищаются ее стройной фигурой, другие упрекают звезду в том, что она подает плохой пример дочери.
Многие комментаторы отметили, что такая Лобода им нравится гораздо больше: без укладки, концертных костюмов и яркого макияжа.
"Какая же ты классная", "Две грации", "Вот такая Света самая лучшая, естественная", "Опять порнуха", "Божественная красавица", "Фигура мечты", "Сочная", "Какой пример дочке подаете?", "Прекрасна даже без макияжа",
– высказались пользователи в Instagram.
На днях Светлана Лобода раскрыла один из секретов своего роскошного тела, сняв свою тренировку в коротких шортах на видео.
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