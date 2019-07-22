Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лобода в микролифчике отдохнула с дочерью на водопаде

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Певица похвасталась роскошным телом

Светлана Лобода вместе с дочерью отдохнула на яхте. Во время своего путешествия звезда в крошечном купальнике позировала на фоне водопада. Пикантный снимок вызвал бурную реакцию у подписчиков артистки: пока одни восхищаются ее стройной фигурой, другие упрекают звезду в том, что она подает плохой пример дочери.

Многие комментаторы отметили, что такая Лобода им нравится гораздо больше: без укладки, концертных костюмов и яркого макияжа.

"Какая же ты классная", "Две грации", "Вот такая Света самая лучшая, естественная", "Опять порнуха", "Божественная красавица", "Фигура мечты", "Сочная", "Какой пример дочке подаете?", "Прекрасна даже без макияжа",

– высказались пользователи в Instagram.

На днях Светлана Лобода раскрыла один из секретов своего роскошного тела, сняв свою тренировку в коротких шортах на видео. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

"Агрессивно и небезопасно": Россия сорвала американское вторжение в Венесуэлу

Пентагон обвинил нашу страну в "безответственной поддержке" режима Мадуро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей