Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Утро с резинкой: Лобода отклячила зад в крошечных шортах

Фото: www.globallookpress.com/
Певица показала, как ей удается поддерживать свое тело в идеальном порядке

Светлана Лобода вдохновляет поклонников не только проникновенными песнями, но и роскошной фигурой. Артистка выложила пикантное видео, в котором ответила всем поклонникам, как после родов ей удается так потрясающе выглядеть. 

На кадрах, артистка в красных мини-шортах и топе приседает.  В тренировке она применяет специальную спортивную резинку – обматывает ее на бедрах и занимается. 

Здесь и далее орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены:

"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым: правило номер 1 – не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку Через лень и "не могу"🥳 Удачи🤸‍♀️🤩!", – написала она. 

При чем для видео Лобода повернулась спиной, красиво отклячив зад так, чтобы фанаты смогли рассмотреть каждую мышцу ее роскошного тела. И не прогадала: 

"С Резинкой отличные Тренировки!🔥🔥🔥💪🍑На это можно смотреть бесконечно!🔥; Красава!; Классно, ноги шикарные , вот какая воля и дисциплинированность; Какая фигура 🔥🔥🔥", – писали фанаты. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Превратились в зомби: гибели дятловцев нашли страшное объяснение

К трагедии на перевале могла привести редкая болезнь

Немцы взбунтовались против главы Еврокомиссии из-за антироссийских санкций

В ФРГ все чаще звучат призывы о прощении Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей