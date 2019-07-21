Утро с резинкой: Лобода отклячила зад в крошечных шортах

Певица показала, как ей удается поддерживать свое тело в идеальном порядке

Светлана Лобода вдохновляет поклонников не только проникновенными песнями, но и роскошной фигурой. Артистка выложила пикантное видео, в котором ответила всем поклонникам, как после родов ей удается так потрясающе выглядеть.

На кадрах, артистка в красных мини-шортах и топе приседает. В тренировке она применяет специальную спортивную резинку – обматывает ее на бедрах и занимается.

Здесь и далее орфография и пунктуация авторов комментариев сохранены:

"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым: правило номер 1 – не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку Через лень и "не могу"🥳 Удачи🤸‍♀️🤩!", – написала она.

При чем для видео Лобода повернулась спиной, красиво отклячив зад так, чтобы фанаты смогли рассмотреть каждую мышцу ее роскошного тела. И не прогадала:

"С Резинкой отличные Тренировки!🔥🔥🔥💪🍑На это можно смотреть бесконечно!🔥; Красава!; Классно, ноги шикарные , вот какая воля и дисциплинированность; Какая фигура 🔥🔥🔥", – писали фанаты.