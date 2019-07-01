Мужчина или женщина: Лободу сняли в интимный момент

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Светлана Лобода не прочь заинтриговать, в то время как многие задумались о ее свадьбе и, конечно, об избраннике. Вот и свежее фото в соцсети вызвало не только любопытство фанатов, но и разные домыслы.
В кадре артистка в темном наряде, на котором сзади размещены, как указали подписчики, слова песни Виктора Цоя, показана сидящей лицом к мужчине. Его самого почти не видно, только голые ноги, одна из которых прижата к бедру звезды, и рука. Никаких пояснений к снимку Лобода не оставила.
Подписчики не могут остановиться, гадая, с кем изображена звезда. Одни спрашивали и делали выводы:
"Кто там лежит?", "Интриганка", "Это с кем Светлана?", "Не пойму смысл этой интриги... конечно", "Кто это такой спрятался?".
Другие единодушно решили, что незнакомец – не кто иной, как лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Именно ему давно приписывали отцовство второй дочери артистки.
Остальные чего только не предположили. "Руки-то по ходу женские", "Опять танцор", – написали они.
Тем временем певица опубликовала видео со свадьбы своей сестры, о которой сообщала ранее. В ролике запечатлен момент, когда невеста бросает букет, а ловит его Светлана. "Вот такой сюрприз", – сообщила Лобода под роликом.
Фанатов звезды это не оставило равнодушными. Они не сдержали эмоций (орфография и пунктуация авторов сохранены):
"Ждем мать", "Поздравляем", "Намёк Рамштайну", "Вы будете самой красивой невестой", "Наконец!!", "Самая счастливая Светлана Лобода!🤩 Это был такой классный момен... Хотим всегда вас видеть счастливой", "Как он целенаправленно летел к вам... вы даже не шелохнулись", "Ну все... готовьтесь к свадьбе", "Кода замуж?".
По народной примете, та, которая поймает свадебный букет, скоро сама станет невестой. К тому же Свелана Лобода ни разу не была замужем. Она жила в гражданском браке с танцором Андреем Царем с 2010-го по 2014 г. , у них родилась дочь Ева.
В 2018-м певица стала мамой во второй раз. Отца дочери Тильды певица не раскрывает, но многие считают, что это солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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