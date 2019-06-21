"Готовимся к стадиону": Лобода показала голое тело рядом с тюленем

Фанаты артистки лишились покоя из-за нового фото

Светлана Лобода продолжает удивлять подписчиков Instagram. Новый снимок на ее странице тоже пощекотал им нервы. В кадре полностью обнаженная загорелая красотка дремлет на солнышке рядом с лежащим тюленем.

"Готовимся к стадиону",

– коротко сообщила звезда под фото. И больше ничего, кроме указания на грядущий в Нижнем Новгороде концерт, не пояснила.

Фанаты стали разделились на два лагеря. Одни шутливо строили предположения:

"Скоро, на всех пляжах мира", "Обычный отдых прокурора с любовницей...", "Как подружки", "Главное не перепутать" , "Это ты когда успела около меня сфотаться?", "Картина Репина "Приплыли".

Некоторые задумались. "Интересно, как попало тельце котика на пляж, не оставив следов", "Я не понимаю, это Вы или нет", "Справа это кто? Если Лобода, то я ору!", "Это не Лобода", "Там же видно, что не она", – гадали и утверждали такие.

Почитатели Светланы, как всегда, восхищались: "Настроение", "Зачет", "Вау", "Как можно иметь такое идеальное тело?!", "Оба милашки". Злопыхатели назвали поведение звезды пошлым.

Только врял ли артистка обратила на это внимание. Она часто позирует перед камерами в сексуальных нарядах, а то и нагишом. На днях ее фото в купальнике лишило дара речи сладкоголосого Николая Баскова. Ранее певица в странном виде насмешила поклонников.