"Редкая женщина": на теле Лободы разглядели странное

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Зоркие пользователи досконально изучили прелести звезды и начали отпускать непристойные шутки.
Роскошная Светлана Лобода похвасталась идеальным телом. Красотка опубликовала в своем Instagram фото в купальнике. Певица позирует на фоне стены. При этом выгодный ракурс – чуть снизу – подчеркивает длинные ноги Лободы.
Фанаты, как водится, засыпали Светлану комплиментами, восхитившись подтянутой фигурой. Однако самые дотошные заподозрили, что дело не только в мастерстве фотографа. Некоторые пользователи обратили внимание на самое сокровенное место, указав что трусики певицы выглядят несколько странно. Возможно, так получилось из-за чрезмерного вытягивания ног в фотошопе, заявили они. Рассматривать звезду принялись и другие, не стесняясь оставлять грязные колкости (орфография и пунктуация сохранены).
"Всё круто, но...одна деталь режет глаз", "Что за деталь? Бикини?" "очень острая деталь", "просто фотошопом удлиняла ноги от бедра и пися тоже растянулась..:)))" "пирожок просто мяснисто сидит редкая женщина", "Эти ноги бесконечные", "Фатограф профессиональный знает ракурс длинных ног..." "Ну ооочень длинные ноги",
– высказались комментаторы.
Ранее в Сети появилось видео, где Лобода прогуливается по берегу моря без нижнего белья.
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