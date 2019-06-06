"Госпожа взорвет": развалившаяся на полу Лобода сразила фанатов эротичным танцем

Певица озадачила поклонников

Одна из самых популярных на российской эстраде блондинок загадала видеозагадку почитателям своего творчества. Неотразимая Светлана Лобода выложила в Instagram репетиционную съемку.

Певица растянулась на полу в довольно-таки странном наряде. Красотка улеглась на ламинат в коротких шортах, продемонстрировав тем самым свои сексуальные ноги, в футболке с пышным рукавом, в простонародье называемым "фонариком", за спиной артистки виднеется что-то наподобие трикотажной накидки.

За кадром женский голос напевает мелодию, под которую Светлана эротично разводит руками и ногами, не вставая при этом с пола. Поклонники не скупились на комплименты. Особенно их очаровали оголенные ноги певицы.

Многие предположили, что Лобода готовит выход на сцену известной музыкальной премии, где звезда, как всегда, зажжет. (Орфография и пунктуация авторские).

"Ждите, госпожа взорвет", "Ох и огонь будет на премии", "Как всегда будет пушка видимо", "Королева мира сделает пушку из премии", "Кто-то снова готовится побивать рекорды по просмотрам выступления с премии", "Завтра будет жаришка", " Завтра будет огненно", "Завтра будет разрыв по-лободински", "Вот это будет дикий крутяк",

– захвалили свою суперзвезду фанаты.

Поклонники продолжили ломать голову, поскольку все гипотезы остались без ответов. Остается надеется, что развязка близится.