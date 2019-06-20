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Нет слов: Басков оценил вид Лободы сзади

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала подтянутые ягодицы

Светлана балует публику соблазнительными кадрами с отдыха.

Звезда расслабляется в Греции. Судя по соцсетям Лободы, она наслаждается морем и солнцем на острове Миконос. Несмотря на долгожданный отпуск, красотка находит время на эффектные фотографии. На одной из последних певица позирует в купальнике, стоя в воде спиной к фотографу. Перед ней открывается роскошный вид на море и горы.

Мужчины, конечно, мимо двойной порции красоты пройти не смогли. Судя по всему, прелести Светланы так разгорячили поклонников, что некоторые делали ей неприличные предложения. Не устоял и Николай Басков. Правда, певец, видимо, потерял дар речи от совершенного тела артистки и поставил лайк без комментариев. Другие пользователи, напротив, были весьма словоохотливы (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Сладкая опа", "Секси попочка,девочка ракета🚀 я думаю мы могли б с тобой провести отлично время😌я думаю ты понимаешь о чем я "Норм попец" "Прекрасный вид, море и горы тоже супер",

– написали они.

Ранее Лобода показала фанатам свою точную копию.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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