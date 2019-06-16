"Просто копия": двойник Лободы вызвал бурю эмоций у фанатов

Из-за одной фотографии разгорелись нешуточные страсти

В последнее время звезда нечасто выкладывает в соцсетях фотографии детей, уделяя больше внимания откровенным фото, за что ее периодически критикуют злопыхатели. Видимо, Светлана решила исправить ситуацию или просто погрузилась в воспоминания. На своей странице в Instagram Лобода выложила коллаж из своего детского фото и снимка дочери Евы.

"Слева моя дочь Ева, справа– я) девочки, рожайте деток это ваше продолжение , это самое большое счастье❤️ это то, что останется после вас", – призвала она.

Поклонники растаяли при виде любимой певицы на качелях, отметив, что малышка поразительно похожа на нее (орфография и пунктуация сохранены).

"это самый милый пост)" "Какие красивые❤️😍Евочка копия" "На некоторых фотографиях Евочка просто ваша копия! 😻 Всего хорошего вашим малышкам" к деткам нейтрально отношусь) но как родила своего ко мне такой прилив эмоций пришёл, это не передать словами как я люблю своего сына" "Евочка – очарование😻❤️ очень похожа на вас", "Евочка просто принцесса! Вы так похожи) дай Бог чтобы у вас и ваших девчонок все было хорошо😻 ❤️ ну а маленькая вы это такое милое чудо",

– написали пользователи.

Однако других поклонниц волновала иная тема. Часть девушек отметила, что дети – дорогое удовольствие, с сожалением констатировав, что сейчас у них нет возможности обзавестись потомством. Одна из подписчиц и вовсе сделала жуткое признание – мол, жалеет, что родила.

"Я бы добавила : рожайте детей имея деньги!)))" "С удовольствием) Но это нынче очень дорого" "Родила,думаю теперь зачем...никогда не любила детей. Жалею что не сделала аборт. Так что продолжайте род только если очень хочется,а не ведитесь на уговоры родственников...",

– высказались комментаторы.

Ранее Лобода смутила публику странным фото в купальнике.