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Лобода в странном наряде рассмешила поклонников

Светлана Лобода. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Певица засветилась в необычном образе

Светлана Лобода, нередко появляющаяся на глазах у публики в эпатажных нарядах, видимо, решила превзойти саму себя. Ее вид на новом снимке в Instagram, вызвал у поклонников разную реакцию. В кадре звезда показана в мини, у которого глубокий вырез на груди, из которого видны соблазнительные округлости. Мало того, у платья были такие огромные рукава, что у подписчиков разыгралась фантазия. Одни недоумевали, другие гадали, третьи смеялись.

"Ангел-победитель с крыльями балмейна", – как будто пояснила артистка, кого она предсталяет на фото.

Однако у поклонников были свои мнения, которыми они тотчас поделились:

"Ты похожа на ТАРЕЛКУ МУЗ ТВ!", "Как печенька с предсказаниями", "Образ напоминает пингвиненка", "Костюмчик из фильма "Пятый элемент", "Первый день после Тренажерки!!!", "Остановите планету, я сойду)". 

Нашлись те, кто поясчитал, что в таком виде Лобода "реально ангел". У других певица вызвала смешанные чувства. 

"Смешная такая", "Нет, ну как так можно??", "Крутейшая!", "Лучшая", "Очень яркая и гиперсекси...", "Невероятная", "Жесть",  

– высказались такие. Мужчины по-своему оценили внешность Светланы. "Сначала тоже думал – крылья, а присмотрелся  – ...!))) Не при детях будет сказано, повышающая не только рейтинг поза!.. ", – эмоционально заявил один из них.

Однако Светлана на этом не остановила попыток еще больше поразить воображение пользователей Сети. Она выложила совместный кадр с юмористом Максимом Галкиным, под которым сделала неоднозначное заявление. 

На снимке исполнительница хита "Твои глаза" позировала в откровенном наряде, из лифа которого едва не вываливалась грудь. Она стоит почти вплотную к мужу Примадонны и смотрит на него с легкой улыбкой. 

"У прекрасного человека прекрасный день! Так же, как я сейчас на этой фотографии смотрю на Максима, на него сморят миллионы. С любовью, большим уважением и удивлением, что такие люди еще остались в живых (в этом мире). Будь счастлив, дорогой @maxgalkinru. Любим", – сказано под фото.

Фанаты не оставили публикацию без внимания и принялись активно ее обсуждать. Чего только они не написали: "На молодых уж потянуло!!!" , "Красивая пара", "Света, когда не станет Аллы, я желаю вам с Максимом быть вместе".

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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