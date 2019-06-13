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"Горячая мадам": Лобода в лифчике завела поклонников

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial
Артистка блеснула прелестями в развязной позе

Светлана Лобода не стесняется выкладывать чересчур откровенные фото. На одном из свежих она выглядит довольно провокационно.

В кадре звезда в леопардовом наряде, сброшенном с плеч, сидит на корточках, широко расставив ноги. Лифчик на тонких бретелях закрывает грудь не полностью. 

"Заход солнца", – сообщила дива под пикантным кадром. Ее вид на снимке вызвал у подписчиков бурю эмоций.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Правда, мнения были разные. Одним понравилось, как выглядит артистка, и они восхитились, на скупясь на комплименты:

"Красотка", "Вы идеальная и самая лучшая..", "Горячо, однако", "Какая классная", "Чисто мама-босс", "Огонь", "Крутышка", "Ох, Света! Любишь же ты дразнить!", "Такая Вы горячая мадам", "Клевая, шальная, необычная", "Бомбическая", "Секси", "Неземная", "Обворожительная", "Бесподобная", "Прелесть".

Другие сравнили Лободу с босяками и пошутили.

"Леди-гопник",  "Приблатненная Лобода", "Оп-оп, че каво", "Ты как гопник", "Может, семок", "А семки есть", "Ой уточка", "Похоже, поза "враскорячку" любимая", "А девочка созрела, ой созрела, держите меня семеро",

– написали такие.

Не так давно Светлана Лобода попала в скандальную историю с коллегой по сцене Сергеем Лазаревым. Из-за этого оба отписались друг от друга в соцсетях. Ранеезвезда сразила фанатов эротичным танцем и показалась на пляже без трусов.

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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