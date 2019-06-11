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"Злыдень": Лобода вычеркнула Лазарева из жизни

Сергей Лазарев и Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певцы поставили жирную точку в отношениях

Конфликт, произошедший на церемонии вручения премии "Муз-ТВ", завершился тем, что Светлана Лобода вычеркнула Сергея Лазарева из друзей – отписалась от коллеги в соцсетях. То же самое сделал и он.

Под снимками с мероприятия артисты только поблагодарили фанатов и организаторов. И ни слова друг о друге.

"Для меня огромная честь и большая ответственность третий год подряд становиться ВАШЕЙ "Лучшей исполнительницей"!" – написала Светлана.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Так же поступил и Сергей. Он бурно выразил радость в Instagram: Ураааа!!! Невероятно!! 2 тарелки МУЗ-ТВ 2019!!! Спасибо! Ааа! "Лучший альбом" и Специальный приз за "Вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене".

А к рассказанной СМИ истории о его конфликте с Лободой на "МУЗ-ТВ" Лазарев отнесся с иронией. В сторис он поместил скриншот одной публикации и обвел самые, на его взгляд, "яркие" отрывки статьи, сопроводив их комментарием.

Скриншот instagram.com/stories/lazarevsergey

После чего подвел черту.

"Злыдень Лазарев!"

– пошутил артист под фото, на котором показан довольным.

Скриншот instagram.com/stories/lazarevsergey

Скандал с участием Сергея Лазарева и Светланы Лободы, как писала пресса, разгорелся после вручения премии "МУЗ-ТВ" в минувшие выходные. По Сети распространились слухи, будто на церемонии всегда спокойный певец вдруг подскочил к коллеге по сцене, и, резко наговорив чего-то победительнице в номинации "Певица года", покинул зал. 

Фоторепортаж
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Фото: www.instagram.com/stories/fkirkorov/ Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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