Спасибо, что живая: Лободу обокрали

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Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви "Богородицы на мысе" в Лиссабон. Казалось бы, ничего удивительного, однако не обошлось без скандала. Пользователи соцсетей после просмотра видео пришли к мнению, что американская звезда просто-напросто "воровка", поскольку подсмотрела идею у российской певицы Светланы Лободы.
Ранее она выпустила очень похожее видео на трек "Пуля-дура". Известно, что съемки происходили в церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне. Это место было предназначено исключительно для паломников, однако продюсерам Лободы удалось добиться разрешения.
Впрочем, некоторые любители музыки подчеркнули, что не стоит обвинять Мадонну в плагиате, поскольку разница в выходе клипов всего 2 дня. Вероятнее всего, съемки шли одновременно.
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