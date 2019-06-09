Спасибо, что живая: Лободу обокрали

В скандал оказалась втянута американская поп-дива Мадонна

Королева поп-сцены Мадонна сняла новый клип в церкви "Богородицы на мысе" в Лиссабон. Казалось бы, ничего удивительного, однако не обошлось без скандала. Пользователи соцсетей после просмотра видео пришли к мнению, что американская звезда просто-напросто "воровка", поскольку подсмотрела идею у российской певицы Светланы Лободы.

Ранее она выпустила очень похожее видео на трек "Пуля-дура". Известно, что съемки происходили в церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне. Это место было предназначено исключительно для паломников, однако продюсерам Лободы удалось добиться разрешения.

Впрочем, некоторые любители музыки подчеркнули, что не стоит обвинять Мадонну в плагиате, поскольку разница в выходе клипов всего 2 дня. Вероятнее всего, съемки шли одновременно.







