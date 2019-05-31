Киркорова втянули в интриги вокруг дочери Лазарева

Нибиру
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Филипп Киркоров не смог остаться в стороне от сплетен о друге Сергее Лазареве. Многие издания сообщали, что артист уже восемь месяцев воспитывает дочку, а раскрыть правду о прибавлении в семье решил именно Киркоров. Бывший муж Аллы Пугачевой отрицает свою причастность к статьям в СМИ и уверяет, что сведения в интернете – ложь.
"Все это чушь и бред",
– цитирует удивленного артиста "КП".
Домыслы о прибавлении в семействе обрастают все новыми подробностями. По сообщению "Экспресс газеты", матерью малышки стала близкая подруга Лазарева. Именно она вместе с Лазаревым якобы искала новую квартиру, в которой было бы удобно жить с двумя детьми. В социальных сетях девушки нет никаких снимков, указывающих на наличие ребенка или знакомство с музыкантом.
Но Лазарев вполне может скрывать факт рождения ребенка, ведь
о существовании старшего сына певца стало известно спустя несколько лет из-за
снимков папарацци.
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