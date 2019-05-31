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Киркорова втянули в интриги вокруг дочери Лазарева

Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
По слухам, участник "Евровидения-2019" скрывает второго ребенка

Филипп Киркоров не смог остаться в стороне от сплетен о друге Сергее Лазареве. Многие издания сообщали, что артист уже восемь месяцев воспитывает дочку, а раскрыть правду о прибавлении в семье решил именно Киркоров. Бывший муж Аллы Пугачевой отрицает свою причастность к статьям в СМИ и уверяет, что сведения в интернете – ложь. 

"Все это чушь и бред",

цитирует удивленного артиста "КП".

Домыслы о прибавлении в семействе обрастают все новыми подробностями. По сообщению "Экспресс газеты", матерью малышки стала близкая подруга Лазарева. Именно она вместе с Лазаревым якобы искала новую квартиру, в которой было бы удобно жить с двумя детьми. В социальных сетях девушки нет никаких снимков, указывающих на наличие ребенка или знакомство с музыкантом.

Но Лазарев вполне может скрывать факт рождения ребенка, ведь о существовании старшего сына певца стало известно спустя несколько лет из-за снимков папарацци. 

Фоторепортаж
Киркоров заставил сомневаться в своей любви к детям
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА
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