Певица шокировала интимным кадром

Светлана Лобода опубликовала в Instagram очень откровенный снимок, который вызвал шквал критики у подписчиков.

На фото певица сидит на кожаном диване, широко раздвинув ноги. При этом на коленях она держит полученные премии "Певицы года". Лобода решила сразить фанатов не только сексуальной позой, но и одеждой с глубоким декольте.

Подписчики остались недовольны такой откровенностью Светланы. "Фу как вульгарно! Не девочка уже!", "Ужас, хрень", "Раздвинула уже? 😂", "ты че как на гинекологическом кресле!? Стыд и позор, хотя такая улитка не знает меры и тактичности...", "ужасное фото".

Однако некоторые похвалили артистку. "Крутая ‼️", "Леди Гага ,)))", "Светочка, умничка, ты заслужила эту награду!!! Успехов и процветания тебе!!! 🌷🌷🌷", "Ах эти ноги ноги 😍", "Хорошо сидите👏", "красивая безумно", "Лучшая".