"Безумная": Лобода пустилась вприсядку в мини-шортах

Гиперсексуальный танец певицы сняли на видео

Поклонники не устают восхищаться выносливостью звезды. Светлана Лобода открыла поклонникам секрет.

"Вы часто спрашиваете, когда я репетирую и как я успеваю это делать.... вот так , после перелетов , перед сольными концертами ,мы с Кэти … в отельном номере разучиваем новые постановки", – рассказала она и продемонстрировала наглядно.

Артистка выложила кусочек видео, где репетирует танец в джинсовых мини-шортах и на высоких каблуках. При этом Лобода не просто перебирает ногами, а глубоко приседает, разводя их в стороны.

Зрители заявили, что смотреть на репетицию красотки можно бесконечно, поразившись, сколько времени она проводит в неудобной обуви. Кое-кто в шутку сравнил ее па с народным танцем. Некоторые, правда, не поняли, в чем соль, и оставили грубые замечания (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Светлана Сергеевна, такое ощущение, что спите вы тоже на каблуках Безумная просто", "Ну это можно бесконечно пересматривать очень", "Свет,мне эта движуха напомнила русский народный танец вприсядку,но гиперсексуально!" "Аааа, идеально. Выкладывайте, пожалуйста,такие видео почаще,ибо это слишком классно", "Что с вами? Вам плохо?" "Гуттаперчевая ))"

– высказались подписчики.

Ранее Лобода заинтриговала поклонников, представ в кожаном бикини. Фото она при этом подписала по-немецки, подогрев слухи о романе с лидером группы Rammstein.