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Всплыли пикантные детали ссоры Лободы и Лазарева

Светлана Лобода и Сергей Лазарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Видео конфликта знаменитостей попало в Сеть

Не успела Светлана Лобода высказаться о недоразумении с Сергеем Лазаревым на премии "Муз-ТВ", как многие убедились, что у двух звезд на самом деле испортились отношения. Это помог понять ролик, опубликованный в интернете.

В нем показано, как начинались и чем закончились разборки между певцами. Конфликт разгорелся еще на репетиции, пишет Super.

Во время прогона номера Лободы Лазарев высказал претензии главе премии "Муз-ТВ". Арман Давлетяров слушал артиста, дипломатично улыбаясь, что, похоже, лишь распалило возмущенного Сергея. Продюсер Светланы Нателла Крапивина молчала. Присутствующих попросили не снимать ничего, видимо, из-за чересчур накаленной обстановки.

Случившееся не осталось незамеченным и Лободой. Как рассказали очевидцы, артистка, обратившись к коллеге со сцены, поинтересовалась: "Сереж, можно я буду репетировать?".

У того эмоции совсем зашкалили: в то время как его, бронзового призера "Евровидения", лишили возможности выступать по техническим причинам, артистке предоставили возможность исполнить сет из шести песен в конце церемонии вручения премии. Он не сдержался и выпалил в адрес коллеги далеко не самые приятные слова, о которых позже долго судачили.

Однако Светлана не отреагировала и ушла готовиться к премии. Представители "Муз-ТВ" сразу извинились перед Лободой и ее командой.

К счастью, конфликт не пошел дальше, как это было много лет назад во время одного из концертов в Перебурге. Там в результате ссоры был застрелен известный певец Игорь Тальков.

Ранее стало известно, как прокомментировала произошедшее Светлана. Она посоветовала обратиться за объяснениями к Сергею. Однако Лазарев по-прежнему заверяет поклонников, что весь этот сыр-бор не более чем утка, и отшучивается в ответ на вопросы, публикуя новые фото.

При этом он уже отписался от Лободы в соцсетях. Она также удалила его из друзей...

Фоторепортаж
"Все получилось": Лазарев справился с провокациями на "Евровидении"
Фото: www.instagram.com/stories/fkirkorov/ Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
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