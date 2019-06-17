"Злыдень Лазарев": Лобода впервые рассказала о конфликте с певцом

Ссора между артистами произошла на премии "Муз-ТВ"

Светлана Лобода прокомментировала свой конфликт с Сергеем Лазаревым. Отвечая на вопрос поклонников, что же все-таки произошло на мероприятии, звезда не стала раскрывать подробности, но и не отвергла сам факт ссоры.

"Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут...",

– ответила Светлана на вопросы журналистов, цитирует Super.ru.

При этом выглядела артистка серьезно, что еще раз подтверждает, что между знаметитостями что-то произошло. По слухам, Сергей Лазарев сильно разозлился из-за того, что Лобода исполнила на мероприятии шесть своих песен, а он так и не смог исполнить свой номер из-за технических неполадок.

Как утверждают некоторые издания, Лазарев сначала нецензурно высказал свое недовольство самой певице, а затем подговорил своих друзей уйти прямо во время выступления Лободы.

Сам Сергей отрицает существование конфликта. В своем Instagram он только посмеивается над всеми сообщениями и иронично высказывается: "Обожаю! Вот это фантазия. Злыдень Лазарев!".