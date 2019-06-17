Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Злыдень Лазарев": Лобода впервые рассказала о конфликте с певцом

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Ссора между артистами произошла на премии "Муз-ТВ"

Светлана Лобода прокомментировала свой конфликт с Сергеем Лазаревым. Отвечая на вопрос поклонников, что же все-таки произошло на мероприятии, звезда не стала раскрывать подробности, но и не отвергла сам факт ссоры.

"Что у меня стряслось Лазаревым? Ой, а пусть он расскажет. Люди такие странные и порой так странно себя ведут...",

– ответила Светлана на вопросы журналистов, цитирует Super.ru.

При этом выглядела артистка серьезно, что еще раз подтверждает, что между знаметитостями что-то произошло. По слухам, Сергей Лазарев сильно разозлился из-за того, что Лобода исполнила на мероприятии шесть своих песен, а он так и не смог исполнить свой номер из-за технических неполадок.

Как утверждают некоторые издания, Лазарев сначала нецензурно высказал свое недовольство самой певице, а затем подговорил своих друзей уйти прямо во время выступления Лободы.

Сам Сергей отрицает существование конфликта. В своем Instagram он только посмеивается над всеми сообщениями и иронично высказывается: "Обожаю! Вот это фантазия. Злыдень Лазарев!". 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Сознайтесь в отравлении Скрипалей: Лондон озвучил условие для перемирия с Москвой

Туманный Альбион шантажирует РФ

"Сказочник": Порошенко высмеяли из-за "украинского трезубца" в Севастополе

Россияне возмутились словами экс-президента Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей