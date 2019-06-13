"Женится он": Лазарев удивил снимком с невестой

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Один из Instagram-аккаунтов опубликовал снимок, на котором Сергей Лазарев в костюме стоит рядом с невестой, а рядом с ними находятся гости. Поползли слухи, что певец, наконец-то, решил жениться, а его избранницей стала израильская модель.
Поклонники артиста считают, что фото – просто постановка, к тому же сам артист о женитьбе не сообщал и подобными снимками не делился. По другой версии, сцена свадьбы понадобилась ему для нового клипа.
Снимки шокировали фанатов. Тем более, что с последнее время музыкант был полностью увлечен работой: сначала представлял Россию на конкурсе "Евровидение-2019", а потом поехал в тур по стране – сообщает Teleprogramma.pro.
"Клип, поди, снимают", "Ой, не верю. Реклама или клип", "Женится он…ага…по-любому клип снимают", "Сережка, неплохая попытка, но нет", "Буду надеяться, что это правда!", "Если бы оказалось правдой, то отличная новость!", "А не фотошоп ли это?",
– засомневались подписчики страницы Сергея.
Они не верят, что Лазарев действительно женился. Кто-то даже предположил, что все происходящее может быть спектаклем, чтобы развеять многочисленные слухи об ориентации артиста.
Недавно в интернете появилась информация о том, что Лазарев скрывает рождение дочки. Своего сына ему удавалось прятать почти три года, но в этот раз музыкант и его друзья уверяют: у Сергея нет второго ребенка.
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