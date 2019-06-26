"Люблю": Лобода сделала неожиданное признание

Певица решила забросить работу на время

Светлана Лобода отправилась путешествовать, правда, куда именно, не сказала. Однако артистка поделилась с поклонниками своим тайным пристрастием. Певица, выпускающая в год не один хит, вдруг поняла, что ей нравится ничего не делать.

"Как же я люблю отдыхать, оказывается. А ты?"

– обратилась звезда к своим фанатам в Instagram, чем немало их удивила. Многие подписчики отметили в комментариях к посту, что Лободе, как трудоголику, полезно периодически переключаться с работы нон-стопом на безделье.

Тем более Светлана – мать двоих детей, которая творит не покладая рук круглый год и, в отличие от многих своих коллег, не выкладывает каждые пару месяцев фото с Мальдивских островов.

Пока одни интернет-пользователи советовали Лободе почаще отдыхать, другие обсудили ее стальной пресс, который известная модница обнажила, надев кроп-топ.

"Пресик", "Вот это пресс!", "Шветуля отрывается", "Супер женщина", "Идеальная", "Красоточка", "Света, какие кубики", "Изумительна", "Офигенная!", "Потрясающая леди", "Как всегда хороша", "Потрясающая фигура и вы очень крутая!", "Какой пресс", – восхитились фигурой поклонники знаменитости.