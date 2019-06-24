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Лободе сделали заманчивое предложение

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица не смогла отказаться от возможности поработать с известным дизайнером

Светлана Лобода является большой поклонницей модного дома Balmain. Артистка часто выходит в свет в нарядах этого бренда. На новом показе компании в Париже звезда не просто стала почетной гостей, ей удалось пообщаться с дизайнером марки Оливье Рустеном.

Певица и модельер обсудили тенденции в индустрии, а также то, как мода влияет на музыку, а еще сценические костюмы и многое другое. Рустен так восхитился Лободой, что предложил ей вместе поработать над ее нарядами к новому шоу, которое состоится в Москве в октябре 2019-го. Как стало известно Woman.ru, певица не устояла перед такой возможностью.

Лобода не стала делиться с поклонниками подробностями встречи с Рустеном. Звезда ограничилась лишь совместным фото, которое опубликовала в Instagram, отметив, что скоро вновь увидится с дизайнером. Платье, в котором знаменитость позирует в кадре, понравилось ее фанатам. 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Артистка известна своим ярким и смелым стилем. Лобода часто появляется на публике в экстравагантных нарядах, которые не всем ее поклонникам приходятся по душе. 

Полина ИВАНОВА
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