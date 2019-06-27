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"Затмила Киркорова": Лобода надела "мундир" на голое тело

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Звезда без стеснения показала эротику

Светлана Лобода подарила своим поклонникам в интернете минутку радости. На своей страничке в Instagram звезда разместила мини-ролик из примерочной магазина. В нем роскошная дива позирует в черном бархатном костюме, который можно было бы назвать строгим и даже офисным, если бы не шикарные золотые эполеты на плечах. Решив, что обнаженки много не бывает, Лобода смело надела "мундир" на голое тело и кокетливо написала под постом:

"тебе нравится?"

Новый наряд смелой Светланы вызвал бурю восторженных комментариев.

"Больше всех нравится пиджаку )", "о Богиии.... что за пресс!", "что вы творите? ну нельзя быть такой идеальной", "генерал!", "Без жакета еще больше бы понравилось...", "У Светланы есть что показать,фигурка супер", "Светлана своими нарядами затмила Киркорова", "Блин ну супер секси", "Безумно!Новая Примадонна!", "Роскошная", - 

одобрительно написали подписчики звезды. 

Многие отметили, что костюмчик нужно купить немедленно:

"Надо брать, Светлана Сергеевна!))", "брать!", "Тебе идет))", "Пиджак таки по-королевски смотрится", "Надо брать!!!! Огнище", - 

А один из поклонников дал Светлане весьма экстравагантный совет:

"Можно вообще голой ходить, зачем вам одеваться смысла нет" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).



Валентина МАЙОРОВА
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