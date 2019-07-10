"Повезло Тарзану": Королева похвасталась пышной грудью

После нового видео звезду начали подозревать в пластике

Певица Наташа Королева поделилась с подписчиками роликом, где на ней одето платье с глубоким вырезом. Все внимание пользователей привлек пышный бюст знаменитости и ее заявление – Королева готовит для поклонников какой-то "невероятный сюрприз".

В Сети принялись обсуждать внешность певицы: кто-то позавидовал Тарзану и начал сравнивать нынешнюю супруга Игоря Николаева с Королевой. Кого-то больше заинтересовало лицо артистки: звезду упрекнули в злоупотреблении пластикой. На такие мысли пользователей натолкнули объемные губы Натальи и странный размер ее глаз – кажется, будто они всегда сощурены.

"Разве Наташу переплюнет новая супруга Игоря – нет, уж больно Наташа хороша", "Повезло Тарзану", "то с глазами? Они полузакрыты или полуоткрыты?", "Грудь красивая, а все остальное нет", "Губы уколола", "Какая-то искусственная", "Глаза уже не открываются", "Что с глазами?", "Почему такие узкие глаза",

– высказались подписчики в Instagram.

Как пишет "Пятый канал", перед съемкой над образом Королевой поработал профессиональный стилист. Возможно глаза девушки так выглядят из-за накладных ресниц.