СМИ: Лобода переживает из-за молодой соперницы

Найдено объяснение странному поведению певицы

Светлана Лобода стала главной звездой закрытия музыкального фестиваля "Жара". При этом она не появилась на ковровой дорожке, проигнорировала всех журналистов и фотографов, но при этом сильно нервничала. Причиной для этого Лободы стала молодая певица Люся Чаботина.

Увидев ее, украинская певица заметно начала переживать. И повод действительно есть: за короткое время Чаботина успела стать звездой Интернета из-за красоты и сильного голоса, пишет "7 дней" со ссылкой на осведомленный источник.

За жизнью девушки в социальных сетях пока следит 1 млн. человек, у Светланы подписчиков в 5 раз больше. Также Люся Чаботина успела снять уже несколько клипов, один из которых сравнивают с видео Лободы "Твои глаза".

Ранее Светлану Лободу засняли с молодым красавчиком.