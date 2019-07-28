Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Ужас какой-то": Лобода раздвинула ноги на камеру

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала свои модные кроссовки необычным способом

Светлана Лобода прибыла на фестиваль "Жара", который проходит в Баку. Артистка отправилась на репетицию, о чем сообщила в Instagram. Чтобы пройти к сцене, звезде пришлось перелезть через небольшое пластиковое ограждение, которое позволило ей показать свою растяжку.

"Шикарные красовки идут на чек",

– подписала ролик Лобода, в котором говорит с забавным голосом.

Певица для репетиции выбрала стильные шелковые шорты, черный кроп-топ и полосатую рубашку овер-сайз. Лобода дополнила образ солнцезащитными очками и необычной кепкой. Поклонники знаменитости посмеялись над смешной выходкой своей любимицы.

"Шикарная Лобода", "Кроссовки конечно шикарные, но вы шикарнее", "Хорошая растяжка", "На это можно смотреть вечно", – прокомментировали видео фанаты звезды.

Впрочем, нашлись и недовольные, которые отметили, что задирать так ноги на камеру приличной девушке не подобает.

"Дура, что сказать. Всю *** [интимное место] показала, для тех кто с первого раза не увидел", "Ужас какой-то!", "К чему ноги так?", "Обувь классная, но ноги задирать так совсем не стоит", – уверены злопыхатели. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Курилы – это Россия": японцам на фоне визита Медведева посоветовали успокоиться

В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей