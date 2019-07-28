"Ужас какой-то": Лобода раздвинула ноги на камеру

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Светлана Лобода прибыла на фестиваль "Жара", который проходит в Баку. Артистка отправилась на репетицию, о чем сообщила в Instagram. Чтобы пройти к сцене, звезде пришлось перелезть через небольшое пластиковое ограждение, которое позволило ей показать свою растяжку.
"Шикарные красовки идут на чек",
– подписала ролик Лобода, в котором говорит с забавным голосом.
Певица для репетиции выбрала стильные шелковые шорты, черный кроп-топ и полосатую рубашку овер-сайз. Лобода дополнила образ солнцезащитными очками и необычной кепкой. Поклонники знаменитости посмеялись над смешной выходкой своей любимицы.
"Шикарная Лобода", "Кроссовки конечно шикарные, но вы шикарнее", "Хорошая растяжка", "На это можно смотреть вечно", – прокомментировали видео фанаты звезды.
Впрочем, нашлись и недовольные, которые отметили, что задирать так ноги на камеру приличной девушке не подобает.
"Дура, что сказать. Всю *** [интимное место] показала, для тех кто с первого раза не увидел", "Ужас какой-то!", "К чему ноги так?", "Обувь классная, но ноги задирать так совсем не стоит", – уверены злопыхатели.
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