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"До чего хороша": Глюкоза ушла в разгул после слухов о разводе

Наталья Ионова. Фото: www.globallookpress.com
Фигура знаменитости стала поводом для бурных обсуждений

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) опубликовала в своем Instagram снимок в красном комбинезоне, который обтянул тело знаменитости. Сквозь тонкую ткань можно рассмотреть все достоинства Ионовой – сексуальное фото появилось в личном аккаунте после слухов о ее разводе с мужем.

Некоторые пользователи уверены, что в таком виде она точно найдет себе нового мужа в Азербайджане, где сейчас находится. Другие обеспокоены худобой Глюкозы.

"Фигура шик", "Бухенвальд", "Азербайджане нужно ходить полуголой. Может кто и позарится. Муж загулял – ну и молодец", "Жара", "Тело огонь", "До чего хороша", "Ребристая, как батарея", "Фигура бомбическая", "Бедняжка, совсем исхудала", "Скелет на ножках",

– комментируют в Сети.

Сама Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков слухи о разводе не подтвердили, но и не опровергли. Более того, звезда опубликовала в Instagram фото, которое только усилило обсуждение ее личной жизни. 

Дарья ПЕТРОВА
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