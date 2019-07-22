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Глюкоза показалась без обручального кольца

Наталья Ионова-Чистякова. Фото: www.globallookpress.com
Грустные размышления певицы дали повод думать о разладе в ее семье

Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) ничего не сообщает о личной жизни. Она демонстрирует в Instagram модные наряды и дает советы, как стать по-настоящему счастливой. Однако подписчики не увидели на правой руке певицы обручального кольца.

На одном из последних снимков артистка позирует у зеркала на отдыхе в Сочи и размышляет о том, что "быть красивой очень просто". И раскрывает свой секрет (Тут и после орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Нужно ощущать счастье! Для того, чтобы оно всегда сияло в вас и освещало внутренний и внешний мир, нужно не так уж и много. Счастье, вопреки мифам, не наступит с каким-то переломным моментом. Вы не станете счастливее с повышением зарплаты или поездкой заграницу, с телефоном последней модели или туфлями от самого-именитого-бренда. Точно так же, потеряв что-то очень важное в жизни, вы не станете более несчастными, несмотря на боль. Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети".

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Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic)

Поклонники тем временем переживают о любимице.

"Наташа на последних ваших фотографиях вы не выглядите счастливой и красивой. Грустное лицо без блеска в глазах, грусть и пустота. Так мне видно. Уметь.быть счастливой это талант!!!! В любых обстоятельствах", "в глазах, грусть и пустота", "Печаль в глазах, почему ?" 

– забеспокоились они.

Кольцо, отсутствие которого так взволновало фанатов звезды, 13 лет назад подарил ей муж. И на отдыхе в Испании в мае, как заметили внимательные пользователи, звезда его носила, а теперь показалась без этого украшения. 

Фанаты ранее заподозрили, что у певицы произошел разлад с мужем. Теперь эти слухи только усилились. К тому же некоторые источники сообщили, будто видели ее супруга в компании с другой: "счастья то нет, да милая? ... и дети и усе, а он всё равно к любовнице ходит, да?".  

Наталья Ионова вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. У них родились две дочери. Четыре года назад супруги пережили один кризис в отношениях, но сохранили семью, напоминает StarHit. Позже артистка рассказала, что очень сложно беречь любовь так долго. 

Полина ДОРОЖКИНА
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