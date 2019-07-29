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"Жарко": Лобода поделилась снимком "для мальчиков"

Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сообщение певицы заинтриговало фанатов

Светлана Лобода опубликовала в социальных сетях провокационное фото, где она сидит в коротком платье, демонстрируя шикарные ноги. Рядом с ней стоит, нагнувшись, ее подруга без штанов. Пользователи принялись обсуждать не только фото, сделанное, по их мнению, для мальчиков, но и загадочный пост: "ох, что будет сегодня, девочки...", – написала Лобода.

Преданные поклонники звезды уверены, она намекает на концерт группы Rammstein, который пройдет сегодня в Москве. По слухам, Светлана состоит в романтических отношениях с солистом группы, он же является отцом ее младшей дочери. Кто-то даже предположил, что певица может появиться с возлюбленным на одной сцене.

"Сегодня будет огонь, это точно!", "Вот это куколки", "А фото явно для мальчиков", "Жарко так жарко", "Интрига дня", "Вы умеете интриговать", "А попец великолепен!", "Хороший ракурс", "Наверное, выступление на концерте Rammstein", "Ждем очередную бомбу",

- написали подписчики знаменитости.

Ранее "Утро" опубликовало снимок Ольги Серябкиной, которая пришла на мероприятие в нижнем белье. 

Дарья ПЕТРОВА
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