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"Растолстела жуть": раздетую Серябкину унизили за "дряблое тело"

Ольга Серябкина. Фото:instagram.com/serebro_official
Откровенный костюм артистки подчеркнул ее недостатки

Ольга Серябкина появилась на закрытии музыкального фестиваля "Жара" в очень смелом наряде: певица надела нижнее белье и сетку, которая ничуть не прикрывала ее тело. Сама знаменитость назвала себя русалкой, а вот комментаторы подобрали более грубые слова.

В Instagram уверены, что тело 34-летней певицы уже не так прекрасно, и ей пора начать заниматься спортом.

"Какая же свинина стала", "Пришло время подумать о спорте", "У вас дряблое тело", "Оля разжирела!", "Килограмм 7 надо бы сбросить", "Растолстела жуть", "Понесло тебя в зефир превращаться", "Фигура ужас. Всегда поражает видеть людей, имеющих деньги, с такими телами",

– написали в Сети.

Пока критики обсуждают тело бывшей солистки группы "Серебро", другие приходят в недоумение от наряда Серябкиной. Знаменитость появилась в откровенном наряде на мероприятии, которое проходило в Азербайджане, где большинство людей исповедуют ислам.

"Не платье, а рыболовная сетка", "Вы в мусульманской стране вообще-то", "Ну все. Финиш. Дальше только без трусов", "Слишком откровенно", "Бабушкины трусы", "Похожа на ночную бабочку",

раскритиковали в социальных сетях.

Ранее Ольга Серябкина оказалась в центре скандала, когда вскрылась правда об ее отношениях с Максимом Фадеевым. После певица приняла участие в откровенной фотосессии и рассказала об интиме на улице. 

Дарья ПЕТРОВА
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