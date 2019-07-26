"Повезло": в бюст Серябкиной нырнул незнакомец

В Сети появилось пикантное видео со звездой

На одном из своих концертов Ольга Серябкина решила поближе пообщаться со своими поклонниками. Для этого бывшей солистке группы "Серебро" пришлось спуститься со сцены. Сделать это ей помог неизвестный мужчина, который не упустил возможности уткнуться лицом в немаленький бюст знаменитости, тем более, что на ней был только лифчик.

Теперь подписчики звезды гадают, кто же был тем молодым человеком, которому Серябкина позволила прикоснуться к интимному месту. Некоторые же просто завидуют везунчику.

"Красавчик пацанчик, по самые уши нырнул", "Лицом в грудь, типа помог спуститься! Отличный ход, парень", "Парень, который помогал спуститься, отлично воспользовался моментом", "Вот это грудь", "Красивый бюст", "Повезло так повезло парню",

– пишут в комментариях.

После пикантного эпизода певица в весьма откровенном виде подошла к своим фанатам. Их наряд девушки, похоже, совсем не смутил.

Ранее Ольга Серябкина оказалась в центре скандала – бывшая подруга рассказала о ее связи с продюсером Максимом Фадеевым. После девушка и сама пустилась в откровения и призналась, что занималась сексом в самом центре столицы.