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"Он был старше": популярная певица рассказала о первом интиме

Алена Свиридова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка поделилась пикантными подробностями личной жизни

56-летняя Алена Свиридова откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте с химиком Сергеем Свиридовым, который потом стал ее мужем. Артистка призналась, что все произошедшее вызвало у нее целый взрыв чувств, а эмоции были настолько сильны, что она практически ничего не помнит.

"Мне повезло – он был старше на восемь лет, мы были влюблены и собирались пожениться. Я была абсолютно невинна, даже не знала, что женщины испытывают оргазм", – призналась артистка.

Вместе с первым любовником Свиридова прожила в браке несколько лет, а после заскучала и закрутила новый роман. Избранник знаменитости стал молодой артист, имени которого она так и не раскрыла. Счастье влюбленных закончилось, так как мужчина не мог простить Алене успеха.

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Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)

Вторым мужем популярной исполнительницы стал американский дипломат, с котором она тоже прожила недолго.

"Я оказалась не готова к семейной жизни",

цитирует Свиридову Cosmo, ссылаясь на книгу певицы.

После очередных разрушившихся отношений Алена Свиридова призналась, что окончательно разочаровалась в браке, а рецепт счастья так и остался для нее неизвестен: "ужаснее института еще никто не придумал, брак — это полное фуфло", – уверена звезда.

Дарья ПЕТРОВА
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