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56-летняя Алена Свиридова откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте с химиком Сергеем Свиридовым, который потом стал ее мужем. Артистка призналась, что все произошедшее вызвало у нее целый взрыв чувств, а эмоции были настолько сильны, что она практически ничего не помнит.
"Мне повезло – он был старше на восемь лет, мы были влюблены и собирались пожениться. Я была абсолютно невинна, даже не знала, что женщины испытывают оргазм", – призналась артистка.
Вместе с первым любовником Свиридова прожила в браке несколько лет, а после заскучала и закрутила новый роман. Избранник знаменитости стал молодой артист, имени которого она так и не раскрыла. Счастье влюбленных закончилось, так как мужчина не мог простить Алене успеха.
Вторым мужем популярной исполнительницы стал американский дипломат, с котором она тоже прожила недолго.
"Я оказалась не готова к семейной жизни",
– цитирует Свиридову Cosmo, ссылаясь на книгу певицы.
После очередных разрушившихся отношений Алена Свиридова призналась, что окончательно разочаровалась в браке, а рецепт счастья так и остался для нее неизвестен: "ужаснее института еще никто не придумал, брак — это полное фуфло", – уверена звезда.
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