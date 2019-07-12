"Веселая и раскованная": Серябкина занялась сексом в центре Москвы

Певица рассказала об интиме в публичных местах

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина стала героиней YouTube-шоу, где ей предстояло ответить за свои грехи. Когда речь зашла похоть, знаменитость призналась, что из-за страстного темперамента занимается сексом необдуманно. Например, однажды страсть захватила ее и любовника ночью прямо в центре Москвы, на Патриарших прудах.

"Я делала это в необдуманных, общественных местах, а потом думала: "Меня никто не увидел?",

– призналась Серябкина.

Зрители подобное заявление восприняли спокойно, большинство из них написали, что теперь будут лучше относиться к Ольге, так как увидели, что она не только сексуальная и красивая, но и умная девушка.

"Что похоть это грех, еще надо поспорить! Особенно рядом с такой девушкой", "Веселая и раскованная", "Одна из самых сексуальных девушек на планете", "Сладенькая она на вид", "Безумно сексуальная",

– написали в комментариях.

Еще одной темой для обсуждения в комментариях стало недавнее интервью Елены Темниковой, которая раньше пела в группе "Серебро". Считалось, что девушки были лучшими подругами, но, как выяснилось, это не так. Темникова призналась, что у Серябкиной были интимные отношения с Максимом Фадеевым, из-за этого ей пришлось уйти из коллектива.

Ольга Серябкина в свою очередь опровергла смелые высказывания бывшей коллеги и намекнула, что отношения у нее были не с продюсером, а с самой Темниковой.

