Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Веселая и раскованная": Серябкина занялась сексом в центре Москвы

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official
Певица рассказала об интиме в публичных местах

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина стала героиней YouTube-шоу, где ей предстояло ответить за свои грехи. Когда речь зашла похоть, знаменитость призналась, что из-за страстного темперамента занимается сексом необдуманно. Например, однажды страсть захватила ее и любовника ночью прямо в центре Москвы, на Патриарших прудах.

"Я делала это в необдуманных, общественных местах, а потом думала: "Меня никто не увидел?",

– призналась Серябкина.

Зрители подобное заявление восприняли спокойно, большинство из них написали, что теперь будут лучше относиться к Ольге, так как увидели, что она не только сексуальная и красивая, но и умная девушка.

"Что похоть это грех, еще надо поспорить! Особенно рядом с такой девушкой", "Веселая и раскованная", "Одна из самых сексуальных девушек на планете", "Сладенькая она на вид", "Безумно сексуальная",

– написали в комментариях.

Еще одной темой для обсуждения в комментариях стало недавнее интервью Елены Темниковой, которая раньше пела в группе "Серебро". Считалось, что девушки были лучшими подругами, но, как выяснилось, это не так. Темникова призналась, что у Серябкиной были интимные отношения с Максимом Фадеевым, из-за этого ей пришлось уйти из коллектива.

Ольга Серябкина в свою очередь опровергла смелые высказывания бывшей коллеги и намекнула, что отношения у нее были не с продюсером, а с самой Темниковой.  

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Стоит на растяжке: разговор с Путиным дорого обошелся Зеленскому

Украинские патриоты набросились на своего президента

Немцы против: санкции в адрес России оказались важнее экономических интересов

Жители ФРГ рассказали о России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей