"Грех ходячий": голая Серябкина спряталась в кустах

После откровенной фотосессии звезду сравнили с Анастасией Волочковой

Ольга Серябкина выложила в социальные сети провокационное фото, где ее обнаженное тело прикрывают только листья растения. Спрятать в кустах все достоинства у бывшей солистки группы "Серебро" не получилось – поклонники сумели рассмотреть очертания ее обнаженной груди.

Пока одни восхищаются сексуальностью Серябкиной, другие сравнивают ее с Волочковой. Эпатажная танцовщица часто выкладывала снимки, на которых прикрывала свои интимные места вениками.

"Грех ходячий", "Девочка огонь", "Ох, этот томный взгляд", "Напомнила Волочкову", "Амазонка", "Кошечка в джунглях", "Богиня", "Грудь красивая", "Ева, ты ли это?", "Горячая", "Какая ты сексуальная",

– написали певице в Сети.

Совсем недавно Ольга Серябкина оказалась в центре обсуждений из-за интервью своей бывшей коллеги. Певица Елена Темникова, с которой они вместе пели в группе "Серебро", заявила, что у Серябкиной были романтические отношения с женатым продюсером группы Максимом Фадеевым.