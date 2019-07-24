"Одна пошлость": Семенович обнажила прелести в пещере

Певица уверена, что у нее есть, что показать кроме груди

Анна Семенович порадовала поклонников новыми снимками с отдыха. Своей фотосессией в пещере артистка решила доказать, что у нее есть и другие достоинства кроме пышного бюста. "Говорите грудь? А мне кажется ноги, а вам?", – обратилась звезда к своей аудитории.

Некоторые пользователи не разделили мнение бывшей солистки группы "Блестящие". Им кажется, что роскошный бюст – главное богатство Семенович.

"Грудь – самая шикарная и красивая", "И все-таки грудь", "И то, и другое, и вообще вся замечательная", "Ноги да красивые, но грудь, она такая чувственная, чарующая, притягательная", "Выглядите сногсшибательно",

– написали Анне в Instagram.

Среди многочисленных комплиментов попадаются и сообщения злопыхателей. Один из пользователей указал звезде на пошлость, недостатки фигуры, отсутствие детей и мужа.

"Одна пошлость. Я правильно поняла, что Вы торгуете своим целлюлитным телом везде, где придется? Фу, мрак! Как говорится, сама себя не похвалишь, никто не похвалит. <…> Анна Григорьевна, вам уже 40 лет, а замуж так никто и не взял,

– уколол звезду злобный подписчик.

Недавно Анна Семенович заговорила об отце своего ребенка.