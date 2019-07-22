Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Сексуальная тигрица": раздетая Семенович отвлекла мужчин от работы

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица заняла все мысли разгоряченных поклонников

Анна Семенович поделилась с подписчиками снимком, где она позирует в одном боди, а ее грудь и ноги оказываются у всех на виду. Звезда рассказала, что в понедельник у нее совсем не рабочие мысли. Мужская часть аудитории Семенович пожаловалась, что тоже не может сосредоточиться на деле после такого пикантного снимка.

Подписчики завалили аккаунт бывшей солистки группы "Блестящие" комплиментами, сравнили Семенович с сексуальной кошкой и признались, что теперь могут думать только о ней.

"Это прекрасное фото – уникальный тест. Способен ли среднестатический мужик отвести от вас взгляд и настроиться на работу. Кажется, я тест не прошел", "Анна Семенович – самая сексуальная тигрица", "Как можно настроиться на работу, после просмотра такой фотографии. Мне приходится вспоминать, где я вообще работаю", "И как после такого сосредоточиться на работе",

– высказались в комментариях.

Пока мужчины восхищаются пышными формами Семенович, женщины призывают певицу подумать о возрасте и больше показывать свои внутренние достоинства, а не внешние. 

"Понятно, что красиво, понятно, что сексуально и т.д., а когда этого не будет? И вообще вам вы только формы выставляете. А может какой-то интеллект показать, ваш ум, ваше внутреннее состояние. Поверьте, это намного важнее…",

– прокомментировали в социальных сетях певицы.

Ранее ведущий "Дома-2" прямо указал на все недостатки Анны Семенович. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

"Агрессивно и небезопасно": Россия сорвала американское вторжение в Венесуэлу

Пентагон обвинил нашу страну в "безответственной поддержке" режима Мадуро

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей