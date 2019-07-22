"Сексуальная тигрица": раздетая Семенович отвлекла мужчин от работы

Певица заняла все мысли разгоряченных поклонников

Анна Семенович поделилась с подписчиками снимком, где она позирует в одном боди, а ее грудь и ноги оказываются у всех на виду. Звезда рассказала, что в понедельник у нее совсем не рабочие мысли. Мужская часть аудитории Семенович пожаловалась, что тоже не может сосредоточиться на деле после такого пикантного снимка.

Подписчики завалили аккаунт бывшей солистки группы "Блестящие" комплиментами, сравнили Семенович с сексуальной кошкой и признались, что теперь могут думать только о ней.

"Это прекрасное фото – уникальный тест. Способен ли среднестатический мужик отвести от вас взгляд и настроиться на работу. Кажется, я тест не прошел", "Анна Семенович – самая сексуальная тигрица", "Как можно настроиться на работу, после просмотра такой фотографии. Мне приходится вспоминать, где я вообще работаю", "И как после такого сосредоточиться на работе",

– высказались в комментариях.

Пока мужчины восхищаются пышными формами Семенович, женщины призывают певицу подумать о возрасте и больше показывать свои внутренние достоинства, а не внешние.

"Понятно, что красиво, понятно, что сексуально и т.д., а когда этого не будет? И вообще вам вы только формы выставляете. А может какой-то интеллект показать, ваш ум, ваше внутреннее состояние. Поверьте, это намного важнее…",

– прокомментировали в социальных сетях певицы.

Ранее ведущий "Дома-2" прямо указал на все недостатки Анны Семенович.