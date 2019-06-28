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Без фотошопа: Семенович сверкнула мокрой грудью

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Пышные формы понравились не всем

Певица Анна Семенович поделилась с поклонниками откровенными фотографиями в бассейне. На первом снимке всех заинтересовало только одно: есть ли на девушке плавки, так как под водой их не видно. На второй фотографии все внимание притягивает к себя бюст Анны, снятый крупным планом.

Подписчики, обычно расхваливающие Семенович, принялись ругать знаменитость, кто-то даже посочувствовал ей, предполагая, что носить такое "богатство" очень тяжело. Комментаторы отметили и то, что на профессиональных фотографиях бюст выглядит гораздо привлекательнее, так как его тщательно редактируют.

 

 

"На других фотках грудь красивее", "Они сейчас взорвутся", "Лет к 50 будут ведра", "Как тяжело, наверное, с таким размером...Не было желания уменьшить грудь?", "Большая грудь старит", "Не вижу, чем тут восхищаться", " Без плавок что ли? Или показалось",

– прокомментировали в Instagram.

Сейчас бывшая солистка группы "Блестящие" отдыхает в Италии. В последнее время вокруг личной жизни девушки ходит много слухов. Пока она комментировала предположения о возможном отце своего ребенка, в интернете появилась версия, что Анну Семенович не интересуют отношения с мужчинами. 

Дарья ПЕТРОВА
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