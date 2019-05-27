"Как тебя на сцену пустили": скачущую Семенович попросили уйти

Певица разозлила поклонников вызывающим поведением

Анны Семенович должна была петь на кубанском фестивале кваса, но выступление звезды сорвалось из-за погодных условий: дождь и ветер сносили технику со сцены. Но артистка не смогла оставить поклонников без своих хитов, поэтому решила исполнить главные песни ночью, уже без сцены, микрофона и прямо под дождем.

Не все подписчики оценили поведением артистки, некоторые комментаторы попросили Семенович остановится себя приличнее.

"Чего она все время выделывается?", "Не красиво, рожать пора, а она все прыгает, как глупая", "Я отписываюсь", "Умная девочка, а такую фигню творит", "Жесть", "Анечка, остановитесь, лучше семьей заняться", "Вы истеричка", "Как тебя на сцену пустили",

– раскритиковали пользователи.

На ролике видно, что фанаты бывшей "Блестящей" очень рады ее появлению, тем более, что вышла Семенович на позитиве: выкрикивала строчки из своих песен, плясала и чувствовала себя абсолютно раскрепощенно.

"Такая классная", "Умничка", "Мое уважение", "Всегда на позитиве", "Зажигаешь", "Бешеная энергетика", "Всегда помните о своих поклонниках", "Заряжаете позитивом",

– восхитились поклонники.

Похвалили Семенович и Николай Басков: "супер", – написал певец к видео артистки.

Ранее Анна Семенович шокировала зрителей тем, что потрясла грудью перед лицом Андрея Малахова.