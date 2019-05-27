Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Как тебя на сцену пустили": скачущую Семенович попросили уйти

Анна Семенович. Фото: www.globallookpress.com
Певица разозлила поклонников вызывающим поведением

Анны Семенович должна была петь на кубанском фестивале кваса, но выступление звезды сорвалось из-за погодных условий: дождь и ветер сносили технику со сцены. Но артистка не смогла оставить поклонников без своих хитов, поэтому решила исполнить главные песни ночью, уже без сцены, микрофона и прямо под дождем.

Не все подписчики оценили поведением артистки, некоторые комментаторы попросили Семенович остановится себя приличнее.

"Чего она все время выделывается?", "Не красиво, рожать пора, а она все прыгает, как глупая", "Я отписываюсь", "Умная девочка, а такую фигню творит", "Жесть", "Анечка, остановитесь, лучше семьей заняться", "Вы истеричка", "Как тебя на сцену пустили",

раскритиковали пользователи.

На ролике видно, что фанаты бывшей "Блестящей" очень рады ее появлению, тем более, что вышла Семенович на позитиве: выкрикивала строчки из своих песен, плясала и чувствовала себя абсолютно раскрепощенно.

"Такая классная", "Умничка", "Мое уважение", "Всегда на позитиве", "Зажигаешь", "Бешеная энергетика", "Всегда помните о своих поклонниках", "Заряжаете позитивом",

– восхитились поклонники.

Похвалили Семенович и Николай Басков: "супер", – написал певец к видео артистки.

Ранее Анна Семенович шокировала зрителей тем, что потрясла грудью перед лицом Андрея Малахова. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Главу Генштаба ВСУ высмеяли за слова о Крыме

Украина не потратила "ни гривны" на развитие полуострова

ООН потребовала от России освободить украинских моряков

Прекращать уголовное дело РФ при этом не должна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей