"Как тебя на сцену пустили": скачущую Семенович попросили уйти

Нибиру
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Анны Семенович должна была петь на кубанском фестивале кваса, но выступление звезды сорвалось из-за погодных условий: дождь и ветер сносили технику со сцены. Но артистка не смогла оставить поклонников без своих хитов, поэтому решила исполнить главные песни ночью, уже без сцены, микрофона и прямо под дождем.
Не все подписчики оценили поведением артистки, некоторые комментаторы попросили Семенович остановится себя приличнее.
"Чего она все время выделывается?", "Не красиво, рожать пора, а она все прыгает, как глупая", "Я отписываюсь", "Умная девочка, а такую фигню творит", "Жесть", "Анечка, остановитесь, лучше семьей заняться", "Вы истеричка", "Как тебя на сцену пустили",
– раскритиковали пользователи.
На ролике видно, что фанаты бывшей "Блестящей" очень рады ее появлению, тем более, что вышла Семенович на позитиве: выкрикивала строчки из своих песен, плясала и чувствовала себя абсолютно раскрепощенно.
"Такая классная", "Умничка", "Мое уважение", "Всегда на позитиве", "Зажигаешь", "Бешеная энергетика", "Всегда помните о своих поклонниках", "Заряжаете позитивом",
– восхитились поклонники.
Похвалили Семенович и Николай Басков: "супер", – написал певец к видео артистки.
Ранее Анна Семенович шокировала зрителей тем, что потрясла грудью перед лицом Андрея Малахова.
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